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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:03 Вторник, 29 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной погоде местами пройдёт слабый снег, во второй половине дня местами гололёд. Максимальная температура воздуха в Москве -6..-4, по области -7..-2 градуса. Ветер юго-восточный 5-10, местами порывы 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 757 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 85%.



Спастический тип погоды сохраняется в столичном регионе. Атмосферное давление немного понизится на повышенном фоне, температура воздуха в рамках привычных значений. Кислородный режим благоприятный.



Такие условия благоприятны для здоровых и молодых людей, поскольку у них быстро происходит адаптация к холодам и высокому атмосферному давлению. Чего не скажешь о людях метеозависимых, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, склонных к спастическим реакциям, перенесших сосудистые катастрофы. Часто возникают такие симптомы, как головные боли, боли в области сердца, возможны всплески эмоциональных и вегетативных расстройств.



Людям, входящим в группу риска следует вовремя принимать назначенные врачом лекарства, снижающие проявления основного заболевания, не терпеть сильные боли, постараться купировать медикаментами или домашними методами. Следует помнить, что риск спастических реакций увеличивается при резком перепаде температуры. Например, при выходе из тепла на мороз или наоборот.



Геомагнитный фон 29 декабря ожидается спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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