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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:31 Вторник, 29 декабря

  Антициклон еще на сутки задержится на московской земле, обеспечив ее последними в этом году морозами. Но, тем не менее, среднесуточная температура воздуха уже сегодня ожидается почти на 2 градуса выше нормы. Самыми суровыми последние дни года были более ста лет тому назад. 29 декабря отметился рекордом холода в 1900 году, когда минимальная температура составила -34.8 градуса. Но подобные морозы в уходящем декабре Москве уже не грозят. А в 2017 году последние декабрьские дни были аномально теплыми, 29 числа максимальная температура днем повысилась до +3.7, что стало суточным рекордом. Но и такая температура сегодняшним днем столицу минует. Она сохранит отрицательные значения, составив от 4 до 6 градусов с минусом. Рекордное количество осадков выпало 29 декабря в 1977 году, 9.7 мм при месячной норме 56 мм. А самые высокие сугробы в это время были в 1919 году - 60 см. / meteonovosti.ru /
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