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Новости погоды


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Приволжье встретит Новый год в традициях русской зимы


ИА "Метеоновости" / 09:36 Вторник, 29 декабря

  В минувшие дни атмосферный фронт атлантического циклона принес снегопады в Приволжский федеральный округ. Сильный снег прошел на востоке Саратовской и в Самарской области, в Оренбуржье и Башкортостане. В отдельных районах Оренбургской области за 12 часов выпало до 15-18 мм влаги в пересчете на воду. Дороги замело, на некоторых участках федеральных трасс пришлось ограничивать передвижение пассажирского транспорта.

В начале наступившей недели фронт сместился на восток, оставив после себя заснеженную территорию - в отдельных районах округа высота сугробов превышает 30 см. В ближайшие пару дней образовавшийся над Приволжьем антициклон обусловит очень холодную погоду: в восточной части ночью ударит мороз до -24..-27, в западной подморозит до -14..-18. На Новый год сильные морозы отступят в Предуралье и за Урал, преобладающая температура -8..-13, лишь в Нижегородской области ожидается повышение до 0..-5. Возможен небольшой снег, который станет настоящим украшением новогодней ночи. / meteonovosti.ru /
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