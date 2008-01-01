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Приволжье встретит Новый год в традициях русской зимы

ИА "Метеоновости" / 09:36 Вторник, 29 декабря



В минувшие дни атмосферный фронт атлантического циклона принес снегопады в Приволжский федеральный округ. Сильный снег прошел на востоке Саратовской и в Самарской области, в Оренбуржье и Башкортостане. В отдельных районах Оренбургской области за 12 часов выпало до 15-18 мм влаги в пересчете на воду. Дороги замело, на некоторых участках федеральных трасс пришлось ограничивать передвижение пассажирского транспорта.



В начале наступившей недели фронт сместился на восток, оставив после себя заснеженную территорию - в отдельных районах округа высота сугробов превышает 30 см. В ближайшие пару дней образовавшийся над Приволжьем антициклон обусловит очень холодную погоду: в восточной части ночью ударит мороз до -24..-27, в западной подморозит до -14..-18. На Новый год сильные морозы отступят в Предуралье и за Урал, преобладающая температура -8..-13, лишь в Нижегородской области ожидается повышение до 0..-5. Возможен небольшой снег, который станет настоящим украшением новогодней ночи. / meteonovosti.ru /



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