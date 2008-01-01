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Новости погоды
Осторожно, гололед!
ИА "Метеоновости" / 11:09 Вторник, 29 декабря
В связи с распространением в центр России теплого воздуха ( с положительной температурой воздуха на уровне 1,5 градуса) на охлажденную земную поверхность, вечером 29 декабря в Москве ожидаются голодные явления (слабый мокрый снег, морось, гололед).
Эти неблагоприятные явления погоды в столице будут наблюдаться до 24 часов 29 декабря и с 04 до 12 часов 30 декабря.
В это время следует быть предельно внимательными на дорогах! / meteonovosti.ru /
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