

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Осторожно, гололед!

ИА "Метеоновости" / 11:09 Вторник, 29 декабря



В связи с распространением в центр России теплого воздуха ( с положительной температурой воздуха на уровне 1,5 градуса) на охлажденную земную поверхность, вечером 29 декабря в Москве ожидаются голодные явления (слабый мокрый снег, морось, гололед).



Эти неблагоприятные явления погоды в столице будут наблюдаться до 24 часов 29 декабря и с 04 до 12 часов 30 декабря.



В это время следует быть предельно внимательными на дорогах! / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



