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Новости погоды


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Новогодняя погода в Крыму


ИА "Метеоновости" / 11:36 Вторник, 29 декабря

  Новый год считается семейным праздником, хотя многие предпочитают в этот день куда-нибудь съездить. Одни выбирают север, где снега, ветра и морозы, хотя иногда можно наблюдать и полярное сияние, но здесь уж как повезет. Другие, напротив, выбирают, где потеплее. Но в нынешнем году выбор мест для поездки ограничен, поэтому остается только Черноморское побережье. Это, как правило, Крым.

В Крыму погода ожидается теплая - на 6-8 градусов выше климатической нормы. Гребень антициклона поддерживает малооблачную погоду без осадков. Лишь ветер в порывах усилится до 8-13 м/с, из-за чего кажется, что температура воздуха ниже.

30 декабря ночью и утром в отдельных районах сгустится туман. В Новогоднюю ночь на небе будут видны звезды и Луна. Погода по-прежнему ветреная, но теплая. Температура воздуха в ночные часы +3..+8 градусов, на южном берегу до +10. Днем воздух прогреется до 11..16 градусов, лишь в северных районах и в горах +5..+10 градусов. Небольшое похолодание ожидается 2 января, температура воздуха понизится на пару градусов. Такая погода располагает к прогулкам и веселью - как и положено в новогодние праздники. / meteonovosti.ru /
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