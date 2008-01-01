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Новости погоды
На Новой Земле снова метели
ИА "Метеоновости" / 12:20 Вторник, 29 декабря
Жителей Новой Земли не удивишь снегопадами и сильными ветрами. Но чаще всего ветреная погода наблюдается в Малых Кармакулах. Здесь и ветры сильные, да и ураганы - не такая редкость. Погода в минувший день, 28 декабря, на островах выдалась неспокойная. С одной стороны - гребень сибирского антициклона, с другой - ложбина североатлантического циклона. Снега было немного, а ветер из-за разницы давления между двумя атмосферными образованиями усиливался до штормовых значений. Метель началась 28 декабря и продолжалась до утра 29 декабря. Ветер в порывах усиливался до 27-32 м/с. / meteonovosti.ru /
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