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Рекордные холода в Сибири

ИА "Метеоновости" / 12:34 Вторник, 29 декабря



Морозный антициклон занял привычную позицию - над Сибирью. А с ним в Сибирь пришли и морозы. Выражение "сибирские морозы" уже давно на слуху, но в этот раз морозы лютые даже для Сибири. Ведь среднесуточная температура воздуха ниже привычных значение на 10-12, а в южных районах аномалия температуры доходит до 20 градусов! Под утро 29 декабря температура воздуха в Кемеровской области доходила до -42 градусов, в Красноярском крае и в Иркутской области воздух остывал до -46 градусов. А в Эвенкии даже до -51 градуса. И такая погода держится уже неделю. Каждый день регистрируют здесь рекорды отрицательной температуры. 28 декабря рекорды обновились в Кемеровской области: в Тисуле термометры показали -43,6 градуса, в Кемерово -45,4, в Новокузнецке -40,6 градуса. В Алтайском крае в список рекордсменов попали Барнаул (-40,1), Бийск (-43,4), Змеиногорск (-38,8). По прогнозам синоптиков, аномальные холода задержатся на территории Сибири до конца недели. Морозы немного ослабеют, но температура останется аномально низкой. / meteonovosti.ru /



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