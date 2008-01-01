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В областях Центрального района ледяной дождь и гололед

ИА "Метеоновости" / 12:34 Вторник, 29 декабря



Тепло в центральные области Европейской России идет на прикрытую снегом земную поверхность, температура которой минувшей ночью понижалась до -7..-8 градусов. В Калужскую область поступила первая порция тепла и влаги. В Мосальске при температуре воздуха -4 градуса кратковременно наблюдался ледяной дождь. А в Смоленской области (Вележ) в полдень 29 декабря прошел дождь с образование гололеда.



Зона неблагоприятной погоды приближается к столичной области. / meteonovosti.ru /



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