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Новости погоды
В областях Центрального района ледяной дождь и гололед
ИА "Метеоновости" / 12:34 Вторник, 29 декабря
Тепло в центральные области Европейской России идет на прикрытую снегом земную поверхность, температура которой минувшей ночью понижалась до -7..-8 градусов. В Калужскую область поступила первая порция тепла и влаги. В Мосальске при температуре воздуха -4 градуса кратковременно наблюдался ледяной дождь. А в Смоленской области (Вележ) в полдень 29 декабря прошел дождь с образование гололеда.
Зона неблагоприятной погоды приближается к столичной области. / meteonovosti.ru /
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