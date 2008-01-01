

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Курильские острова засыпает снегом

ИА "Метеоновости" / 12:57 Вторник, 29 декабря



Циклонический вихрь с центром над Беринговым морем продолжает испытывать на прочность жителей Сахалина и Камчатки. Именно через эти острова и пролег путь холодного атмосферного фронта. Не обошлось без снегопадов и метелей. 28 и ночью 29 декабря сильный снег выпал на севере Курильской гряды, при порывистом ветре до 22 м/с в порывах разыгралась метель. Снега выпало очень много, до 20 мм в пересчете на воду. После такого снегопада высота снежного покрова увеличивается на 20 см, а ветер способен намести еще больше. Ненастно было и на Сахалине, но снега здесь выпало меньше, до 13 мм осадков. Также мела метель, ветер в порывах усиливался до 22 м/с.



В ближайшие дни в северных и центральных районах Сахалина и Курильской гряды температура понизится, станет ниже нормы на 6-8 градусов. Ожидаются снегопады и метели. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



