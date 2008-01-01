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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:27 Среда, 30 декабря

  Предстоящим днём Московский регион будет находиться на юго-восточной окраине циклона, где атмосферное давление заметно подрастёт, а наиболее активные фронты сместятся на восток.

По данным синоптиков Метеобюро Москвы и области днём 30 декабря при облачной погоде местами ещё возможны небольшие осадки. Не исключены и слабые гололёдные явления. Максимальная температура воздуха в столице составит -2..0 градусов, по области

-5..0. Ветер юго-восточного направления 6-11 м/с.

Содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах климатической нормы. Для практически здоровых и не метеозависимых людей - это комфортные, индифферентные внешние условия, которые не оказывают негативного влияния на общее состояние. Наиболее уязвимы люди с несостоятельностью сердечно-сосудистой системы в силу имеющихся заболеваний, именно при сердечно-сосудистой патологии выраженная метеочувствительность наблюдается почти в 80% случаев, что сказывается на тяжести течения болезни, снижение эффективности лечебных мероприятий. Свежий воздух, ненагрузочные прогулки способствуют насыщению крови кислородом и улучшению сосудистого тонуса, помогут уменьшить головные боли, не повредит точечный массаж шейного отдела позвоночника и головы. Снизить невротические проявления можно с помощью настойки валерианы, мелиссы или растительных седативных средств.

Геомагнитный фон 30 декабря ожидается спокойный / meteonovosti.ru /
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