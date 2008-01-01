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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:43 Среда, 30 декабря

  Погода в столичном регионе меняется. Атмосферное давление падает, небо затянуто облаками, пройдет небольшой снег. Температура воздуха повысится. Станет выше нормы на 4-5 градусов. Но рекорда температуры не состоится. Самым теплым днем 30 декабря было в 2017 году. Воздух прогрелся до 4,2 градуса. А самым холодным - в 1978 году, когда под утро воздух остыл до -37,1 градуса. Сильные осадки прошли в столице в 1988 году, когда в виде снега и мокрого снега выпало 13,5 мм влаги. Случались в этот день ледяной дождь (в 1967 году), метель (в 1969 году) и ливневой снег (в 1984 году). В 1985 году ветер в порывах усиливался до 22 м/с.

В прошлом, 2019 году, прошел снег, но надолго на улицах города не задержался, быстро растаял. Температура воздуха превышала привычные значения на 5 градусов. Ночью подморозило до -4,2 градуса, днем термометры показали -0,6 градуса. / meteonovosti.ru /
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