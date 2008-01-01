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Теплый фронт прибавил снежка в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 09:46 Среда, 30 декабря



Теплый атмосферный фронт атлантического циклона отметился в столичной области осадками, сначала это был небольшой переохлажденный дождь и мелкая снежная крупа, а затем пошел снежок. За ночь выпало 1-3 мм осадков, а прирост свежевыпавшего снега составил 1-2 см.



К утру 30 декабря высота снежного покрова на ВДНХ составила 14 см, в Тушине 15 см, в МГУ 16см. В Подмосковье больше всего снега лежит в Волоколамске, 18 см, в Истре и Серпухове 17 см.



До конца 2020 года ситуация со снежным покровом в Москве и области существенно не изменится. / meteonovosti.ru /



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