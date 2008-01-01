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Новогодний прогноз для юга Сибири

ИА "Метеоновости" / 11:08 Среда, 30 декабря



После сложных и по настоящему морозных дней, когда столбик термометра в некоторых регионах Западной Сибири опускался до -50 градусов, в Сибирский край придет небольшое и кратковременное потепление. Небольшой циклон быстро "пробежит" с запада на восток Сибири,и принесет с собой небольшой снег и повышение температуры. Днем 31 декабря -14..-19 градусов., с последующим похолоданием в течение дня , и только местами по югу -9..-14 градусов.



Синоптическая ситуация довольно быстро поменяется и на смену области пониженного давления снова придет антициклон, воздушные потоки на высоте вновь поменяют свое направление на ультраполярное. Снег прекратится, атмосферное давление начнет расти, и Новогодняя ночь закончится новыми температурными почти рекордами: -24..29 градусов, местами -32..-37. Днем в первый день Нового года -21..-26 градусов.



2 января мороз усилит свои позиции: ночью -33..-38, местами по югу региона -23..-28 градусов. Днем -27..-32, местами по югу -20;-25 градусов. Это ниже нормы на 10-12 градусов. / meteonovosti.ru /



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