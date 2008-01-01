Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
30 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Новогодняя ночь в Москве с оттепелью


ИА "Метеоновости" / 11:15 Среда, 30 декабря

  В последний день года погоду в Центральном районе будет определять теплый сектор атлантического циклона с центром над югом Скандинавии. Днем 31 декабря на уровне 1,5 км температура воздуха станет положительной, а это значит, что оттепели в Москве не избежать. Но снег в городе сохранится, и пейзаж будет вполне Предновогодним!

А как часто в новогоднюю ночь в Москву приходит оттепель? В текущем столетии похожая погода была в трех годах: 2007, 2017 и 2018. И только один Новый год, 2018, жители столицы встретили без снега.

В среднем 31 января в Москве случается температура воздуха "около 0" один раз в 6-7 лет.

И только один раз, в 1995 году, новогодняя ночь в столице была с проливным дождем. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-3
Чт.
31 дек.
+2
Пт.
1 янв.
+1
Сб.
2 янв.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Сарх		 -50
Тутончаны

некомфортное место: Елабуга
комфортное место: Дакка

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100