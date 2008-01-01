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Новогодняя ночь в Москве с оттепелью

ИА "Метеоновости" / 11:15 Среда, 30 декабря



циклона с центром над югом Скандинавии. Днем 31 декабря на уровне 1,5 км температура воздуха станет положительной, а это значит, что оттепели в Москве не избежать. Но снег в городе сохранится, и пейзаж будет вполне Предновогодним!



А как часто в новогоднюю ночь в Москву приходит оттепель? В текущем столетии похожая погода была в трех годах: 2007, 2017 и 2018. И только один Новый год, 2018, жители столицы встретили без снега.



В среднем 31 января в Москве случается температура воздуха "около 0" один раз в 6-7 лет.



И только один раз, в 1995 году, новогодняя ночь в столице была с проливным дождем. / meteonovosti.ru /



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