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Новогодняя ночь в Москве с оттепелью
ИА "Метеоновости" / 11:15 Среда, 30 декабря
В последний день года погоду в Центральном районе будет определять теплый сектор атлантического циклона с центром над югом Скандинавии. Днем 31 декабря на уровне 1,5 км температура воздуха станет положительной, а это значит, что оттепели в Москве не избежать. Но снег в городе сохранится, и пейзаж будет вполне Предновогодним!
А как часто в новогоднюю ночь в Москву приходит оттепель? В текущем столетии похожая погода была в трех годах: 2007, 2017 и 2018. И только один Новый год, 2018, жители столицы встретили без снега.
В среднем 31 января в Москве случается температура воздуха "около 0" один раз в 6-7 лет.
И только один раз, в 1995 году, новогодняя ночь в столице была с проливным дождем. / meteonovosti.ru /
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