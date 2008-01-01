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Новости погоды


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Гололедные явления в Москве сохранятся


ИА "Метеоновости" / 11:49 Среда, 30 декабря

  В связи с продолжающейся адвекцией теплого влажного воздуха на заснеженную поверхность, в Москве с 12 часов 30 декабря сохранятся гололедные явления (слабый мокрый снег, морось, гололед).

Неблагоприятные явления будут наблюдаться до 10 час 31 декабря при температуре воздуха до -2 градусов.

Днем 31 декабря температура воздуха в столице повысится и составит 0..+2 градуса. Небольшие осадки местами пройдут в виде мокрого снега и дождя. И гололедные явления прекратятся. / meteonovosti.ru /
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