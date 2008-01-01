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Санкт-Петербург встретит Новый год дождями

ИА "Метеоновости" / 11:58 Среда, 30 декабря



В теплом секторе атлантического циклона будет "греться" Северо-Западный район в ближайшие дни. Температура воздуха превысит привычные показатели на 7-8 градусов. Пройдут осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Погода и не праздничная, и не свойственная Санкт-Петербургу.



Уже сегодня, 30 декабря, в северной столице плюсовая температура. Такая погода сохранится и в последний день уходящего года: облачно, ночью местами небольшой мокрый снег, утром и днем мокрый снег с дождем. Температура воздуха в течение суток 0..+2 градуса.



В Новый год местами будет приниматься небольшой мокрый снег, температура воздуха и ночью, и днем от -1 до +1 градуса.



2 января мокрый снег усилится, а тепло останется. Ночью около нуля, днем до +2 градусов. К 4 января начнет холодать. Температура воздуха понизится на 3-4 градуса, но даже эти значения выше климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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