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Карта температурных рекордов удивляет

ИА "Метеоновости" / 12:37 Среда, 30 декабря



Необычно распределение температуры в России. Сибирский антициклон поддерживает аномально холодную погоду в Сибири и на Урале. В Якутии, несмотря на повышенный фон атмосферного давления, температура воздуха выше нормы - сказывается влияние циклона и его атмосферных фронтов. Температура воздуха выше нормы на 8-10 градусов. В теплом секторе атлантического циклона оказалась большая часть европейской территории России, а также Украина и Белоруссия. И здесь температура воздуха совсем не зимняя. В Барановичах днем 29 декабря воздух прогрелся до 7,1 градуса. Еще теплее на Украине: в Виннице +8,1, в Ивано-Франковске +12,9 градуса. Но самая высокая температура была зафиксирована в Крыму. В Керчи термометры показали +13,9 градуса. Рекорд максимальной температуры поступил и с Дальнего Востока. В якутском Жиганске морозы ослабели до -12,6 градуса. Это заметно выше предыдущего рекорда. В 2014 году мороз был крепче, -20,4 градуса.



А в Сибири по-прежнему аномальные холода. И тоже не обошлось без температурного рекорда, только отрицательного. В Новокузнецке под утро 29 декабря воздух остыл до -38,5 градуса. Пока сибирский антициклон "кует" морозы, циклоны как на западе, так и на востоке спешат поделиться теплом. / meteonovosti.ru /



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