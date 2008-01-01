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Сибирские морозные туманы

ИА "Метеоновости" / 14:02 Среда, 30 декабря



Морозный антициклон занял привычную зимнюю позицию - над Сибирью. Именно с ним и связаны в регионе сильные морозы. А температура воздуха ниже нормы на 8-10 градусов. В таких условиях часто образуются морозные туманы. Их основное отличие от обычных туманов в том, что они состоят из мельчайших ледяных кристаллов. В иных случая появление такого тумана могут спровоцировать выхлопы автомобилей, а также дым из труб. Густые туманы с видимостью менее 50 метров окутали Тыву днем 29 декабря. Ранее туманы отмечались в Хакасии, в Новосибирской области, в Алтайском крае. Местные жители отмечали, что это скорее не ледяной туман, а смог. Тем более, что синоптическая ситуация не способствует рассеянию примесей, более того, при безветренной погоде вредные вещества накапливаются. Да и туманы не рассеиваются долгое время. Безусловно, морозный туман - очень красивое явление, поскольку в лучах солнца он переливается. Но в условиях мегаполиса может быть опасен. / meteonovosti.ru /



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