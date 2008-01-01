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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:59 Четверг, 31 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 0..+2, по области -3..+2 градуса. Ветер южный 5-10м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 750 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



Погода в последний день уходящего года будет не по-зимнему теплым. Влажно-прохладная дискомфортная с пониженным содержанием кислорода (условия погодной гипоксии) погода может негативно влиять на состояние метеозависимых людей. Наиболее уязвимы лица с хроническими заболеваниями, осложненными кислородной недостаточностью (болезнями органов дыхания, ишемической болезнью сердца, сосудистыми нарушениями головного мозга, эндокринными расстройствами).



Не перегружать организм, по возможности больше гулять на свежем воздухе в парках и лесопарковых зонах, обязательно соблюдать рекомендованные врачом лечебные мероприятия. Пусть в Новом Году зависимость от погодных капризов не омрачает Вашу жизнь!



Геомагнитный фон 31 декабря ожидается спокойный / meteonovosti.ru /



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