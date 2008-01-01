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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:50 Четверг, 31 декабря



Заканчивается 2020 год, который начался очень теплой погодой и завершится теплом. Температура воздуха будет выше привычных значений на 8 градусов. Но до рекордной отметки температура не повысится. Днем воздух прогреется до 0..+2 градусов, тогда как максимум температуры для 31 декабря +5,1 градуса. такая погода наблюдалась в 1925 году. Зато и от температурного минимума температура очень далека. До -37,9 градуса остыл воздух в 1978 году. Осадки если и пройдут, то небольшие, а максимальное количество, 12 мм, отмечалось в 2001 году.



В прошлом, 2019 году, прошли осадки в виде снега и мокрого снега, но надолго на улицах города снег не задержался, быстро растаял. Температура воздуха превышала привычные значения на 9 градусов. Ночью подморозило до -0,6 градуса, днем воздух прогрелся до +2 градусов. / meteonovosti.ru /



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