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Четверг
31 декабря 2020
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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:50 Четверг, 31 декабря

  Заканчивается 2020 год, который начался очень теплой погодой и завершится теплом. Температура воздуха будет выше привычных значений на 8 градусов. Но до рекордной отметки температура не повысится. Днем воздух прогреется до 0..+2 градусов, тогда как максимум температуры для 31 декабря +5,1 градуса. такая погода наблюдалась в 1925 году. Зато и от температурного минимума температура очень далека. До -37,9 градуса остыл воздух в 1978 году. Осадки если и пройдут, то небольшие, а максимальное количество, 12 мм, отмечалось в 2001 году.

В прошлом, 2019 году, прошли осадки в виде снега и мокрого снега, но надолго на улицах города снег не задержался, быстро растаял. Температура воздуха превышала привычные значения на 9 градусов. Ночью подморозило до -0,6 градуса, днем воздух прогрелся до +2 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
-4
Чт.
31 дек.
+2
Пт.
1 янв.
+1
Сб.
2 янв.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Однадатта		 -51
Усть-Нера

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Рангпур

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