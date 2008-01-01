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Новости погоды
Новый год, сплошной гололед!!
ИА "Метеоновости" / 10:07 Четверг, 31 декабря
Центральные области России в канун Нового года оказались в сложной обстановке: с юго-запада идет тепло и влага, а на востоке удерживаются морозы. Такое противостояние становится причиной моросящих осадков, которые соприкасаясь с переохлажденной поверхностью, образуют гололед. Минувшей ночью гололед наблюдался в большинстве областей Центрального федерального округа, но нигде это явление не достигло стадии "опасного". Самый значительный гололед, до 8 мм, отмечался в Орловской области, в Липецкой и Воронежской до 4 мм.
Гололедные явления наблюдались в ночь на 31 декабря в Москве и Московской области. Ситуация с гололедом останется напряженной днем 31 декабря и в течение суток 1 января 2021 года. / meteonovosti.ru /
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