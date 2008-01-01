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Новости погоды


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Сильные морозы покинули северо-запад России


ИА "Метеоновости" / 11:46 Четверг, 31 декабря

  Тепло Атлантики, за последние двое суток, проникло в северо-западные области Европейской России. И тридцатиградусные морозы отступили на восток. Только в Коми и Ненецком автономном округе еще местами ниже -40 градусов.

Холодная погода сохранится на северо-востоке Европейской России и на Новый год. А на Кольском полуострове ожидается местами снег, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -3-8o, при прояснениях -12-17o. 2 января температура воздуха существенно не изменится. / meteonovosti.ru /
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