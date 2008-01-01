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Рекордное тепло пришло в Крым
ИА "Метеоновости" / 11:48 Четверг, 31 декабря
30 декабря полуостров Крым оказался в теплом секторе циклона с центром над югом Скандинавии. Погода стала не по сезону теплой. В ряде городов были перекрыты максимумы температуры. Так в Симферополе воздух прогрелся до 18,8 градуса, и пал рекорд 2000 года с температурой воздуха 17,6 градуса. В Феодосии было еще теплее, 19.9 градуса, что тоже стало новым рекордом, прежний остался в 2017 году с температурой 15,1 градуса.
31 декабря в Крыму еще солнечно и тепло, а 1 января увеличится облачность, усилится ветер, местами пройдет небольшой дождь, и станет прохладнее на пару градусов. / meteonovosti.ru /
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