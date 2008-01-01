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Юг Индийского океана -зона неустойчивости атмосферы

ИА "Метеоновости" / 11:53 Четверг, 31 декабря



Под занавес уходящего года в тропической зоне юга Индийского океана образовались два тропических возмущения. И бывший тропический циклон "CHALANE", который миновал Мадагаскар, и в виде депрессии вышел на сушу со скоростями ветра не более 15м/с.



В предгорных районах это тропическое возмущение отметилось сильными дождями. Суммарное количество осадков, при прохождении циклона, может достигать 50-100 мм, а местами и 150 мм. Эти дожди вызовут наводнения 31 декабря в Зимбабве и Ботсване, а 1 января на востоке Намибии. / meteonovosti.ru /



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