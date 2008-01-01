Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Калининграде тепло, но не рекордное
ИА "Метеоновости" / 13:17 Четверг, 31 декабря
Днем 29 декабря в Калининграде ярко светило солнце, и температура повысилась до 6,4 градуса. Для этого дня это не рекорд, но приятный подарок к Новому году! В 1994 году в последних числах декабря в городе было выше +10 градусов.
Днем 31 декабря 2020 года Калининградскую область пересечет холодный атмосферный фронт, местами пройдет дождь и похолодает градусов до +5.
Новый год существенных осадков не принесет, область останется без снега, температура ночью -2..+2, днем 0..+5.
Декабрь в Калининграде окажется теплее нормы на пару градусов, и завершится дефицитом осадков. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения