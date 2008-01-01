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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:15 Пятница, 1 января

  В первый день Нового года Москва и Подмосковье останутся под влиянием атмосферных фронтов североатлантического циклона. Сохранится теплая погода. Среднесуточная температура воздуха окажется выше нормы на 7-8 градусов. При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в столице -1..+1, по области -3..+2 градуса. Ветер южный 5-10 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 750 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

В первый день Нового года погода в Москве будет не новогодняя - пасмурно, влажно, температура около нуля, содержание кислорода в воздухе низкое. Многие метеочувствительные и не реагирующие на перемену погоды могут отмечать различные симптомы недомогания и психологического дискомфорта. Зависимость от погоды не болезнь, это проявления ослабленных функциональных резервов после перенесенных болезней, переутомления, психологических и вегетативных расстройств. Поддержать организм, помочь легче приспособиться к внешним фактором помогут бережное отношение к своему здоровью, соблюдение режима труда и отдыха. Стараться по мере возможности заниматься спортом, закаливать организм, больше времени уделять занятиям по душе и выполнять рекомендованные врачом лечебные и профилактические мероприятия. Физическое и душевное здоровье - это путь к уменьшению зависимости от погодных капризов. / meteonovosti.ru /
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