Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
1 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

При какой погоде Новый год пришел в Москву


ИА "Метеоновости" / 09:45 Пятница, 1 января

  Новогодняя ночь 2021 года войдет в число теплых Температура воздуха в 00 часов по московскому времени на станции ВДНХ была -1,3 градуса. Примерно такой же, "легкий" мороз отмечался в пределах МКАД. Местами наблюдались слабые осадки, которые приводили к образованию гололеда.

На территории Новой Москвы после кратковременной оттепели температура понизилась до -2 градусов. Во Внуково в полночь отмечался гололед, а в Домодедово к этому времени осадки прекратились и гололед прекратился. Для работы аэропортов новогодняя ночь была сложной.

Самая низкая температура воздуха наблюдалась в Кашире, -2,6 градуса. А на севере и западе Подмосковья температура в полночь была положительной, в Клину +0,6 градуса.

Но высокий фон температуры не помешал ощущению зимнего праздника: повсюду лежал снег, а где-то он и впускался с неба.

По прогнозу, в ночь на 1 января 2021 года ожидалось в Москве -1..+1 градус, по области -3..+2 градуса, местами небольшие осадки и гололед. Погода полностью подтвердила этот прогноз. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
0
Пт.
1 янв.
+1
Сб.
2 янв.
+2
Вс.
3 янв.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Однадатта		 -54
Оймякон

некомфортное место: Никольское
комфортное место: Ла-Риоха

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100