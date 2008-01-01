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При какой погоде Новый год пришел в Москву
ИА "Метеоновости" / 09:45 Пятница, 1 января
Новогодняя ночь 2021 года войдет в число теплых Температура воздуха в 00 часов по московскому времени на станции ВДНХ была -1,3 градуса. Примерно такой же, "легкий" мороз отмечался в пределах МКАД. Местами наблюдались слабые осадки, которые приводили к образованию гололеда.
На территории Новой Москвы после кратковременной оттепели температура понизилась до -2 градусов. Во Внуково в полночь отмечался гололед, а в Домодедово к этому времени осадки прекратились и гололед прекратился. Для работы аэропортов новогодняя ночь была сложной.
Самая низкая температура воздуха наблюдалась в Кашире, -2,6 градуса. А на севере и западе Подмосковья температура в полночь была положительной, в Клину +0,6 градуса.
Но высокий фон температуры не помешал ощущению зимнего праздника: повсюду лежал снег, а где-то он и впускался с неба.
По прогнозу, в ночь на 1 января 2021 года ожидалось в Москве -1..+1 градус, по области -3..+2 градуса, местами небольшие осадки и гололед. Погода полностью подтвердила этот прогноз. / meteonovosti.ru /
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