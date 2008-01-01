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Новости погоды


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Последние рекорды года достались югу России


ИА "Метеоновости" / 10:19 Пятница, 1 января

  Необычайно теплой в последний день 2020 года оказался погода на юге России. И все благодаря теплому сектору атлантического циклона. В Дагестане, в поселке Ахты, температура повысилась до 19,2 градуса, что стало новым рекордом для этого дня. Рекордное тепло сохранилось в Крыму и на Кавказе. В Симферополе температура составила 17,2 градуса, против прежнего рекорда 14,2 градуса в 1918 году.

В Анапе ярко светило солнце, и термометры зафиксировали 15,9 градуса, что выше рекорда 2017 года с температурой 14,9 градуса. Рекордное тепло отмечено и в Красной поляне, 15,5 градуса.

В Крыму 1 января погода изменится, пройдет холодный фронт, и температура понизится, а на черноморском побережье Кавказа день 1 января 2021 года еще будет теплым. / meteonovosti.ru /
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