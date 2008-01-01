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Новости погоды
2020 год в Москве - рекордно теплый и сырой!
ИА "Метеоновости" / 10:33 Пятница, 1 января
По итогам прошедшего года средняя годовая температура воздуха в Москве оказалась на 3 градуса выше нормы. А это значит, что 2020 год оказался самым теплым с 1879 года!!
Но погоде этого оказалось мало, она сделала 2020 год еще и самым обильным на осадки, за год выпало 902 мм, при годовой норме 691 мм.
Основное тепло пришлось на начало года,а наибольшие осадки выпадали в летний период. Годовая норма по осадкам была выполнена к началу осени.
В году в Москве было зарегистрировано 23 метеорологических рекорда, шесть из них пришлось на февраль месяц. / meteonovosti.ru /
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