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Новости погоды


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2020 год в Москве - рекордно теплый и сырой!


ИА "Метеоновости" / 10:33 Пятница, 1 января

  По итогам прошедшего года средняя годовая температура воздуха в Москве оказалась на 3 градуса выше нормы. А это значит, что 2020 год оказался самым теплым с 1879 года!!

Но погоде этого оказалось мало, она сделала 2020 год еще и самым обильным на осадки, за год выпало 902 мм, при годовой норме 691 мм.

Основное тепло пришлось на начало года,а наибольшие осадки выпадали в летний период. Годовая норма по осадкам была выполнена к началу осени.

В году в Москве было зарегистрировано 23 метеорологических рекорда, шесть из них пришлось на февраль месяц. / meteonovosti.ru /
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