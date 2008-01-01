

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Мороз в Москве себя еще покажет

ИА "Метеоновости" / 12:02 Пятница, 1 января







В текущем столетии все январи, которые начинались теплом, заканчивались положительной с аномалией температуры. Но это не значит, что январских морозов не случалось. Так даже в прошлом, 2020 году минимальная температура воздуха понижалась до -6..-8 градусов.



И в начавшемся январе погода готова подморозит до -10 градусов на Рождество, и до -15..-20 градусов во второй половине месяца. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



