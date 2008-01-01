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Мороз в Москве себя еще покажет
ИА "Метеоновости" / 12:02 Пятница, 1 января
Теплое начало года не всегда удерживается в течение всего января. 2020 год можно считать исключением, начавшись с положительной аномалии температуры воздуха, он и в среднем за месяц оказался рекордно теплым, со средней суточной температурой +0,1 градуса, что выше нормы на +9,4 градуса.
В текущем столетии все январи, которые начинались теплом, заканчивались положительной с аномалией температуры. Но это не значит, что январских морозов не случалось. Так даже в прошлом, 2020 году минимальная температура воздуха понижалась до -6..-8 градусов.
И в начавшемся январе погода готова подморозит до -10 градусов на Рождество, и до -15..-20 градусов во второй половине месяца. / meteonovosti.ru /
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