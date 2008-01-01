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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:57 Суббота, 2 января

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием атмосферного фронта. При облачной погоде временами будет идти снег, мокрый снег. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -3..+2 градуса. Ветер южный 4-9 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 85%.

Погода будет влажно- прохладная, дискомфотная с пониженным содержанием кислорода в воздухе. Для метеочувствительных людей с хроническими заболеваниями суставов, органов дыхания, страдающих хронической кислородной недостаточностью такие погодные условиями являются неблагоприятными.

Следует соблюдать рекомендации врача, применять лекарства снижающие симптомы основного заболевания. Колебания температуры, высокая влажность, экологические факторы могут обусловить рост острых простудных и респираторных

заболеваний.

Магнитный фон спокойный. / meteonovosti.ru /
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