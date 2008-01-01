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Новости погоды


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На Камчатке год закончился и начался с метелей


ИА "Метеоновости" / 10:26 Суббота, 2 января

  Над севером Берингова моря кружит мощный циклон. Он и удерживает ветреную погоду на Камчатке. 31 декабря порывы ветра в Корякском округе достигали 26 мс, на юге Камчатки до 28 м/с. И хотя местами принимался небольшой снег, этого хватило, чтобы поднялась метель.

И в первые дни 2021 года синоптическая ситуация существенно не изменится, на северо-востоке России по-прежнему ветрено, и холодно, эти районы остаются в тыловой части циклона. / meteonovosti.ru /
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