|
|
|
Новости погоды
На Камчатке год закончился и начался с метелей
ИА "Метеоновости" / 10:26 Суббота, 2 января
Над севером Берингова моря кружит мощный циклон. Он и удерживает ветреную погоду на Камчатке. 31 декабря порывы ветра в Корякском округе достигали 26 мс, на юге Камчатки до 28 м/с. И хотя местами принимался небольшой снег, этого хватило, чтобы поднялась метель.
И в первые дни 2021 года синоптическая ситуация существенно не изменится, на северо-востоке России по-прежнему ветрено, и холодно, эти районы остаются в тыловой части циклона. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.