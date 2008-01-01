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Новости погоды
Москва находится в снежном плену
ИА "Метеоновости" / 11:45 Суббота, 2 января
Утро сегодняшнего дня поприветствовало москвичей снегопадом. В ранние утренние часы подошел атмосферный фронт, а вмести с ним и зона осадков, и к 9 часам утра в среднем выпало около 2 см.
Ближе к полудню копилка осадков пополнилась еще на 2-3 см. Снег продолжается, но после полудня его интенсивность снизится. По предварительным расчетам, снег прекратится после 16 часов.
Утром высота снежного покрова на главной метеостанции Москвы, ВДНХ, составляла 11 см. Нынешний снегопад способствует дальнейшему приросту, и окончательную высоту снежного покрова мы узнаем завтра. / meteonovosti.ru /
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