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Чукотка во власти ураганных ветров

ИА "Метеоновости" / 12:02 Суббота, 2 января



Обширный и глубокий циклон с давлением в центре менее 955 гПа, по акватории Берингова моря поднимется на север. Накануне он отметился штормовым ветром на Сахалине, в Магаданской области разбушевались метели при ветре до 24 м/с. Но основной удар стихии приняли на себя север Камчатского края, где наблюдались сильные метели при ураганном ветре 33 м/с, и восточное побережье Чукотского автономного округа, здесь порывы ветра достигали 34 м/с.



По мере приближения циклона, усугубиться и синоптическая ситуация на Чукотке. До конца суток 2 января на побережье Анадырского залива Чукотского округа ожидается усиление восточного ветра с порывами 35-40 м/с, сильная метель, продолжительностью около 9 часов.



В воскресенье 3 января, на арктическом побережье округа ветер в порывах 18-23 м/с, на побережье Берингова моря в ночные часы 28-33 м/с с метелями. / meteonovosti.ru /



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