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В Японии мощный снегопад задержится до начала будущей недели
ИА "Метеоновости" / 12:24 Суббота, 2 января
В первый день Нового Года на горные районы, протянувшиеся вдоль побережья Японского моря, страны Восходящего Солнца обрушилась мощная снежная буря.
По сообщениям Метеорологического управления Японии, сильные снегопады продолжаются в префектуре Ниигата, регионе Хокурику, а также в части региона Тохоку.
По состоянию на полдень пятницы, в некоторых районах было зафиксировано выпадение более 30 сантиметров снега за 12 часов. Общий уровень выпавшего снега достиг 216 сантиметров в деревне Окура в префектуре Ямагата и 157 сантиметров в городе Уонума префектуры Ниигата. Из-за штормовой погоды в Японии отменено 88 внутренних авиарейсов.
Причиной столь мощного снегопада стало вторжение очень холодного воздуха в тылу циклона.
По предварительным расчетам, снегопад продолжится до начала будущей недели, в том числе в низинных районах. Население призывают остерегаться падения снега с крыш и деревьев, а также снежных лавин и следить за возможными нарушениями работы транспорта. / meteonovosti.ru /
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