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В южном полушарии активизировались тропические циклоны

ИА "Метеоновости" / 12:50 Суббота, 2 января



В северном полушарии закончился активный сезон тропических циклонов, бразды правления перешли в южное полушарие.



На 2 января на юго-западе Индийского океана зафиксировано: 1 тропический циклон, 1 депрессия, а над заливом Карпентария (север Австралии) сформировалась область пониженного давления.



Тропический шторм "DANILO" 2 января 2021 года в 9 часов утра по московскому времени, продвигался на север со скоростью 4 км/час, давление в центре 992 гПа, скорость ветра вблизи центра составляет 20 м/с. По предварительным данным, "DANILO" в предстоящие пару дней так и останется тропическим штормом первой категории.



Его сосед, тропическая депрессия, не относится к долгожителям. В 9 часов утра по московскому времени 2 января давление в центре 998 гПа, скорость ветра вблизи центра 15 м/с. В 21 час по московскому времени достигнет стадии тропического шторма, получит название. 3 января в 9 часов по московскому времени вновь станет тропической депрессией, а в этот же день в 21 час по московскому времени - разрушится.



Над севером Австралии в заливе Карпентария сформировалась область низкого давления. Уже в воскресенье она станет тропической депрессией с последующим развитием до тропического шторма. / meteonovosti.ru /



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