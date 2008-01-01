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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:22 Воскресенье, 3 января



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной части циклона. Ожидается облачная погода, во второй половине дня местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -3..+2 градуса. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.



Погода в столичном регионе характеризуется колебаниями метеопараметров: неустойчивое атмосферное давление, перепады температуры, высокая влажность и пониженное содержание кислорода в приземном слое воздуха, что формирует погоду гипоксического типа. Такие внешние условия могут стать причиной появления серьезных проблем со здоровьем, особенно у лиц с повышенной метеочувствительностью. Прежде всего, это относится к людям более старшего возраста, с осложненным анамнезом и проявления кислородной недостаточности при обструктивных заболеваниях органов дыхания и бронхиальной астмой, чаще начинают "ныть" суставы, появляется скованность и болезненность, что сказывается на физической активности. Такие неустойчивые погодные условия становятся причиной роста респираторных и простудных заболеваний, особенно у ослабленных людей, которые в недавнем переболели, и у детей. Людям, входящим в группы риска следует выполнять рекомендации врача, лечить имеющиеся хронические недуги, постараться долгие выходные дни посвятить отдыху, чаще бывать на свежем воздухе, постараться ограничить психо-эмоциональные нагрузки, уметь настроиться на позитивный лад и радоваться каждому дню, помнить, что у природы нет плохой погоды! / meteonovosti.ru /



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