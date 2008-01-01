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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:59 Воскресенье, 3 января
Начало января в столичном регионе началось с тепла. Вот и сегодня среднесуточная температура воздуха превысит многолетние значения на 6 градусов. В течение суток небольшой морозец до -2 градусов во второй половине дня при облачной погоде местами покружит небольшой снег, на дорогах гололедица, на крышах домов сосульки.
Несмотря на столь теплую погоду, к рекордным значениям температура даже не приблизится. Поэтому минимальный рекорд суток останется за 1942 годом, когда в ночные и ранние утренние часы столбик термометра опустился до -36.6 градусов. Самая высокая температура, 4.4 градуса зафиксирована в 1992 году и с тех пор 3 января теплее не было ни разу. В 1970 году в столице выпало 13.6 мм осадков при норме в 42 мм.
В прошлом, 2020 году, 3 января выдалось теплым: ночью было +1.3, днем температура повысилась до +2 градусов и без осадков. / meteonovosti.ru /
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