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На востоке России задувают сильные ветра и крепчают морозы

ИА "Метеоновости" / 10:52 Воскресенье, 3 января



2021 год начался на востоке России с ветреной погоды. В Чукотском а.о., Камчатском крае, на Курилах и побережье Магаданской области ее определят тыловая часть глубокого циклона, центр которого кружит над просторами Берингова моря. Из-за больших барических градиентов порывы ветра достигают 22-29 м/с, а на востоке Чукотки - до 32 м/с, где отмечаются и метели. Снег на востоке региона был небольшой, от 2 до 3 мм, лишь в Камчатском крае количество выпавших осадков приблизилось к 6 мм.



В ближайшие дни синоптическая ситуация существенно не изменится. Снег по-прежнему будет небольшой, и сохранятся штормовые ветра. А морозы начнут усиливаться. Причем, если в первые дни января температура на востоке Дальневосточного округа была близкой к норме, а в Камчатском крае даже ненамного выше ее, то уже в ближайшие дни в Чукотском а.о., Камчатском крае и в Магаданской области ожидается на 4-10 градусов холоднее обычного. В континентальных районах морозы усилятся до -30..-35 градусов, в Чукотском а.о. и Магаданской области до -45 градусов. На побережьях температура понизится до -20 градусов. / meteonovosti.ru /



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