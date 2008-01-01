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Очаг аномального холода переместился на Алтай

ИА "Метеоновости" / 11:26 Воскресенье, 3 января



Сильные морозы пришли в южные районы Западной Сибири еще в третьей декаде ушедшего декабря. Последняя пятидневка месяца отметилась в ряде городов рекордно низкими значениями, когда под утро температура понижалась до -40 градусов и ниже. Так, в Барнауле, столице Алтайского края дважды в ушедшем декабре были обновлены суточные минимумы.



С рекордных морозов начался и январь наступившего года. В минувшие сутки рекордно холодным вновь стал Алтайский край. Но заветную планку температура преодолела не в Барнауле, а на северо-западе края, в городе Камень-на-Оби, где понизилась до -41.4, что на 0.4 градуса ниже рекорда, удерживающегося с 2006 года. Днем было чуть за 30 градусов, и среднесуточное значение температуры оказалась ниже нормы на 22 градуса. Абсолютный минимум января в этом алтайском городе ниже -50 градусов (-52.5) и был установлен в 1973 году.



Аномально холодными первые январские дни были почти на всей территории Западной Сибири, за исключением крайнего севера. Суточные минимумы температура установила и в населенных пунктах Ханты-Мансийского а.о., где она была ниже -40 градусов. / meteonovosti.ru /



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