Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
3 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Очаг аномального холода переместился на Алтай


ИА "Метеоновости" / 11:26 Воскресенье, 3 января

  Сильные морозы пришли в южные районы Западной Сибири еще в третьей декаде ушедшего декабря. Последняя пятидневка месяца отметилась в ряде городов рекордно низкими значениями, когда под утро температура понижалась до -40 градусов и ниже. Так, в Барнауле, столице Алтайского края дважды в ушедшем декабре были обновлены суточные минимумы.

С рекордных морозов начался и январь наступившего года. В минувшие сутки рекордно холодным вновь стал Алтайский край. Но заветную планку температура преодолела не в Барнауле, а на северо-западе края, в городе Камень-на-Оби, где понизилась до -41.4, что на 0.4 градуса ниже рекорда, удерживающегося с 2006 года. Днем было чуть за 30 градусов, и среднесуточное значение температуры оказалась ниже нормы на 22 градуса. Абсолютный минимум января в этом алтайском городе ниже -50 градусов (-52.5) и был установлен в 1973 году.

Аномально холодными первые январские дни были почти на всей территории Западной Сибири, за исключением крайнего севера. Суточные минимумы температура установила и в населенных пунктах Ханты-Мансийского а.о., где она была ниже -40 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+1
Пн.
4 янв.
-1
Вт.
5 янв.
0
Ср.
6 янв.
-5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Ниамей		 -50
Томпо

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Джессор

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100