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Новости погоды


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В Якутии - морозный туман


ИА "Метеоновости" / 12:00 Воскресенье, 3 января

  Ежегодно в зимний период в континентальных районах Дальнего Востока наблюдается ледяной туман или, как его называют по-другому, морозный туман. Обычно он возникает в условиях безветрия при сильных морозах, особенно, когда температура понижается ниже минус 30 градусов при наличии в воздухе большого количества ледяных игл, мельчайших ледяных кристаллов, а также переохлажденных капель воды. Видимость в тумане не превышает 1000 метров, но часто достигает и критической, то есть уменьшается до 50 метров. Наиболее часто туман в январе возникает в самой холодной Республике России - Якутии. Здесь число дней с морозным туманом достигает 24, а в Якутске - 27.

Не стали исключением и первые дни января. В субботу и в ночь на воскресенье в Якутске видимость в тумане уменьшалась до 200 метров, а в селе Намцы, расположенном чуть севернее столицы, видимость не превысила 50 метров. / meteonovosti.ru /
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