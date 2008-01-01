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Опасные атрибуты зимы - гололед и изморозь

ИА "Метеоновости" / 12:44 Воскресенье, 3 января



Определение гололеда можно найти в любом метеорологическом справочнике. Но суть гололедного явления состоит в том, что жидкие осадки, выпадая из теплой воздушной массы и, попадая на поверхность земли или предметов, температура которых составляет 0 градусов или немного ниже (до -5 градусов), прежде чем замерзнуть, успевают растечься по поверхности и слиться в пленку. В результате дороги, стены зданий, провода, ветви деревьев, автомобили и другие поверхности покрываются слоем плотного льда, который и называют гололедом Сложные отложения возникают в том случае, если вместе с дождем на поверхность попадают снежинки или происходит их чередование.



Особенно яростным бичом гололед и сложные отложения становятся для дорожных служб, аэропортов, энергетиков. Ну и конечно для людей, которые выходя из дома сразу попадают на каток. В первые дни января москвичи на себе испытали опасность этого явления. Кроме Москвы и Московской области, гололед и сложные гололедно-изморозевые отложения отмечались на большей части Центрального федерального округа, диаметр гололеда достигал 4 мм, в Тверской области - 7 мм. Также гололед образовался в Карелии, Архангельской, Вологодской и Самарской областях.



В Волгоградской области, в городе Камышин, диаметр гололедно-изморозевого отложения достиг 51 мм.



Сегодня условия для образования гололеда сохранятся. / meteonovosti.ru /



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