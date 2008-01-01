Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
3 января 2021
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

К Рождеству морозы на Урале усилятся


ИА "Метеоновости" / 13:59 Воскресенье, 3 января

  Декабрь на Среднем и Южном Урале отличался неустойчивостью в погоде. Волны холода сменялись волнами тепла и в среднем температура оказалась в пределах климатической нормы. Сильные морозы пришли в уральские города в последние дни уходящего года, когда под утро температура понижалась до -20 градусов. С морозной погоды начался и январь. Минимальная температура, хотя и подбиралась к отметке в -20 градусов, но все же ее не преодолевала.

Усиление морозов придет в эти края к Рождеству. Температура под утро понизится до -20..-25 градусов, днем составит от -14 до -19. Ее среднесуточное значение предполагается на 7-8 градусов ниже многолетних значений.

Еще холоднее будет на севере Уральского округа. В Ханты-Мансийском автономном округе температура 15 градусов и более не доберет до нормы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+1
Пн.
4 янв.
-1
Вт.
5 янв.
0
Ср.
6 янв.
-5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Ниамей		 -50
Томпо

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Джессор

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100