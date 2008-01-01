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К Рождеству морозы на Урале усилятся

ИА "Метеоновости" / 13:59 Воскресенье, 3 января



Декабрь на Среднем и Южном Урале отличался неустойчивостью в погоде. Волны холода сменялись волнами тепла и в среднем температура оказалась в пределах климатической нормы. Сильные морозы пришли в уральские города в последние дни уходящего года, когда под утро температура понижалась до -20 градусов. С морозной погоды начался и январь. Минимальная температура, хотя и подбиралась к отметке в -20 градусов, но все же ее не преодолевала.



Усиление морозов придет в эти края к Рождеству. Температура под утро понизится до -20..-25 градусов, днем составит от -14 до -19. Ее среднесуточное значение предполагается на 7-8 градусов ниже многолетних значений.



Еще холоднее будет на севере Уральского округа. В Ханты-Мансийском автономном округе температура 15 градусов и более не доберет до нормы. / meteonovosti.ru /



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