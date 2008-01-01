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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:17 Понедельник, 4 января

  Предстоящим днём в Московском регионе формирование погодных условий по-прежнему будет происходить под влиянием западного циклона и его активных атмосферных фронтов.

По данным синоптиков Метеобюро Москвы днём 4 января сохранится облачная погода с осадками в виде снега. Максимальная температура воздуха в столице составит -2..0 градусов, по области -5..0. Ветер южного направления 2-7 м/с. Влажность воздуха останется повышенной, атмосферное давление подрастёт, содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже климатической нормы.

Для метеочувствительных людей с целым "букетом" хронических недугов это не комфортная, нагрузочная для организма погода. Особенно плохо могут себя чувствовать люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и органов дыхания. Многие метеозависимые люди, страдающие неустойчивыми сосудистыми реакциями; гипертоники тоже могут отмечать недомогание, появление головных болей и неприятных ощущений в области сердца, внезапное повышение или понижение артериального давления. При появлении этих симптомов и чтобы избежать нежелательных последствий, лучше всего принять назначенные лечащим врачом лекарства, помогут успокаивающие средства, особенно растительного происхождения. Если нет противопоказаний, можно принять контрастный душ, который является тренажером для сосудов и дает бодрость на весь день.

Геомагнитный фон 4 января прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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