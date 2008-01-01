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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:20 Понедельник, 4 января

  Начало января в столичном регионе началось с тепла. Но уже сегодня температура воздуха намерена преодолеть нулевую отметку в сторону отрицательных значений, что вновь создаст для горожан неблагоприятные условия, покрыв ледяной коркой дороги. Среднесуточная температура воздуха превысит многолетние значения на 4-5 градусов. Но, несмотря на такие положительные температурные аномалии, рекордные значения останутся в прошлом. Самым теплым сегодняшний день был в 1992 году, когда максимальная температура повысилась до +5.6 градусов. Но случались в начале января и суровые морозы. В далеком 1894 году под утро температура понизилась до -34.3 градуса, что стало рекордом суточного минимума, который непреодолим по сей день. Сильными осадками отличился этот день в 1971 году, на московскую землю выпало 12.6 мм в виде снега, при месячной норме в 42 мм.

В прошлом, 2020 году, 4 января температура также была отрицательной: ночью -1.3, днем -0.3 градуса. Прошли осадки количеством до 2 мм. / meteonovosti.ru /
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