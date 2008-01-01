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На Автралию обрушился первый в сезоне тропический циклон

ИА "Метеоновости" / 11:16 Понедельник, 4 января



Первый тропический циклон сезона 2020-2021 годов сформировался в заливе Кампентария Арафурского моря на севере Австралии. 3 января 2021 ему официально была присвоена 1 категории и имя "Имоджен". Диаметр размаха по мере продвижения к континенту достигал 100 км, скорость ветра в порывах усиливалась до 31 м/с.



Власти заранее предупредили местное население об особо опасном штормовом приливе, поскольку приход циклона совпал со временем естественного прилива.



3 января 2021 года в 15:00 часов по московскому времени он вышел на побережье Австралии у города Корумба и сейчас продолжает свое движение на юго-восток, вглубь континента.



4 января 2021 года в в 03:00 часа по московскому времени его скорость составляла 18 м/с порывами до 23 м/с.



По прогнозам специалистов, 4 января, по мере своего продвижения скорость в циклоне начнет постепенно утихать и к 15:00 часов по московскому времени достигнет 12 м/с. Тропический циклон перейдет в стадию тропической депрессии.



Благоприятные условия для зарождения тропического циклона сформировались за счет очень теплой поверхности моря, с температурой +31 градус и вертикального сдвига ветра, от слабого до умеренного. / meteonovosti.ru /



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