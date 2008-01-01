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Восточный Казахстан бьет морозами рекорды

ИА "Метеоновости" / 12:02 Понедельник, 4 января



2021 год в восточных и северо-восточных областях Казахстана начался с аномально холодной погоды, температурный фон на сегодняшний день уже ниже среднемноголетних значений на 20 градусов.



С каждым днем мороз лишь крепчает, и как результат, прошедшие сутки, 3 января, стали рекордными по холодам для ряда населенных пунктов аж с 1969 года. Так в Жангизтобе метеостанции зафиксировали температуру воздуха со значениями -37.9 градусов, а Павлодаре температура воздуха опустилась в ночные часы до -40.4 градусов, тем самым обновив метеорологическую летопись. Достаточно суровым прошедший день стал и для поселка Иртышск с минимальной температурой -38.7 градусов, здесь таких морозов не было с начала века. Причина - все тот же мощный антициклон, который продолжает цепко удерживать морозами Сибирь.



В ближайшую неделю Восточному Казахстану не стоит ждать существенных перемен в погоде: в ночные часы температура воздуха по-прежнему будет переваливать за тридцатиградусную отметку, при переменной облачности, существенных осадков не прогнозируется.



Хочется отметить, что в прошедшем 2020 году январская температура воздуха для региона, напротив, почти весь месяц превышала норму и в среднем среднемесячные значения превысили ее на 3-7 градусов. / meteonovosti.ru /



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