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Новости погоды


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Восточный Казахстан бьет морозами рекорды


ИА "Метеоновости" / 12:02 Понедельник, 4 января

  2021 год в восточных и северо-восточных областях Казахстана начался с аномально холодной погоды, температурный фон на сегодняшний день уже ниже среднемноголетних значений на 20 градусов.

С каждым днем мороз лишь крепчает, и как результат, прошедшие сутки, 3 января, стали рекордными по холодам для ряда населенных пунктов аж с 1969 года. Так в Жангизтобе метеостанции зафиксировали температуру воздуха со значениями -37.9 градусов, а Павлодаре температура воздуха опустилась в ночные часы до -40.4 градусов, тем самым обновив метеорологическую летопись. Достаточно суровым прошедший день стал и для поселка Иртышск с минимальной температурой -38.7 градусов, здесь таких морозов не было с начала века. Причина - все тот же мощный антициклон, который продолжает цепко удерживать морозами Сибирь.

В ближайшую неделю Восточному Казахстану не стоит ждать существенных перемен в погоде: в ночные часы температура воздуха по-прежнему будет переваливать за тридцатиградусную отметку, при переменной облачности, существенных осадков не прогнозируется.

Хочется отметить, что в прошедшем 2020 году январская температура воздуха для региона, напротив, почти весь месяц превышала норму и в среднем среднемесячные значения превысили ее на 3-7 градусов. / meteonovosti.ru /
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