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Новости погоды


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Где в России самые высокие сугробы


ИА "Метеоновости" / 12:57 Понедельник, 4 января

  Чемпионом по снежным запасам является Туруханский район Красноярского края, где высота сугробов подбирается к планке в 90 см. В самом Туруханске на сегодняшний день этот показатель равен 87 см, а в среднем по территории сугробы уже превышают 60-66 см (Игарка - 62 см).

Стараниями циклонических вихрей не на много отстают от соседних районов (по северным меркам) и центральные регионы Чукотского АО, а так же южные территории полуострова Камчатки. Здесь максимум стремиться к 64 см (Петропавловск-Камчатский - 57 см).

Третье почетное место занимает Ямало-Ненецкий АО, здесь средняя высота сугробов так же близка к отметке 50-60 см (в Тарко-Сале 45 см, Тазовский - 56 см). / meteonovosti.ru /
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