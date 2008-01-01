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В Республике Беларусь тепло не посезону

ИА "Метеоновости" / 13:46 Понедельник, 4 января



С наступлением Нового года Республика Беларусь продолжает находиться во власти атмосферных фронтов европейского циклона. Если не туманы, то облачная погода с осадками формируют здесь погодный фон.



Вот и в предстоящие сутки, 5 января, в Беларуси скажется циклоническое влияние вихря с центром над южной Европой. Теплая и влажная воздушная масса принесет снова значительную порцию осадков, большая часть которых достанется западным регионам. Так в Бресте в ночные и утренние часы 5 января прогнозируется треть месячной нормы осадков преимущественно в виде дождя и мокрого снега (около 11 мм при январской норме в 36 мм). Атмосферное давление при этом существенно не изменится, а температура воздуха в течение суток останется при положительных значениях (+1:+5 градусов), что по-прежнему продолжит формировать ее относительно высокий фон (почти на 4 градусов больше, чем среднеклиматические показатели).



Такие погодные условия в Республике сохранятся до конца праздничной недели. Лишь к выходным, когда циклонический центр начнет смещаться в центральные области России, постепенно с ростом атмосферного давления облаков станет меньше и температура возьмет устойчивый курс на "отрицательные" значения. / meteonovosti.ru /



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