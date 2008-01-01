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Новости погоды


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На Кольском полуострове погода стремится к норме


ИА "Метеоновости" / 14:44 Понедельник, 4 января

  Уверенно закрепив свои позиции в Сибири, мощный антициклон постепенно расширяет границы своих владений. Один из его отрогов, преодолев значительные расстояния, добрался и до северо-западных границ России, благодаря чему, на Кольском полуострове зима наконец-то возвращает себе права полноценной хозяйки.

Воскресный снегопад, 3 января, на прощание существенно за сутки увеличил снежный покров в регионе. Так в Мурманске за прошедшие сутки около трети месячной нормы осадков (более 10мм) мм осадков и высота сугробов подросла сразу на 8 см: к понедельнику, 4 января, она составила 18 см.

Одновременно и температурный фон вернулся в привычные рамки января: температура воздуха до конца недели будет сохраняться в пределах от -15 до -10 г, а в конце первой декады января ее минимальные значения и вовсе грозят опуститься до отрицательной 20-ти градусной отметки.

Если бы не полярная ночь, которая продлится в Мурманске еще до 11 января, погоду можно было бы характеризовать, как солнечная. Однако, учитывая все обстоятельства, прогноз погоды до конца новогодних праздников для жителей и гостей полуострова будет звучать так:

при малооблачной погоде без осадков и слабом ветре южных румбов температура воздуха будет в норме! / meteonovosti.ru /
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